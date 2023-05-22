Пашутин отметил, что иностранных агентов расстреляли бы во время Великой Отечественной войны

Актер Александр Пашутин отметил, что всем иноагентам во время ВОВ не поздоровилось бы. Их бы расстреляли.

Артист также отметил, что нужно называть вещи своими именами. По мнению звезды экрана, в русском отсутствует слово "иноагенты", а ему соответствует понятие "предатели".

Пашутин заявил, что в отношении предателей родины видит лишь один расклад: их нужно "поставить к стенке".

Откровениями на тему Александр Сергеевич поделился в интервью изданию "АиФ".

Напомним, что 80-летний Пашутин рос во времена ВОВ, когда все было очень жестко.