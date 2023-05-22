Лукашенко встретится с Путиным 24 мая в Москве

Александр Лукашенко в начале аудиенции с Дмитрием Крутым обозначил ряд ключевых моментов для дальнейшего обсуждения. Они касались преимущественно состояния торгово-экономического сотрудничества двух стран и сложившейся динамики в данном направлении, развития взаимодействия с российскими регионами, необходимости решения тех или иных проблемных вопросов, реализация совместных программ Союзного государства, а также вопросов логистики для экспорта отечественных товаров. Еще одним важным направлением беседы стало обсуждение Евразийского экономического форума, который должен состояться на предстоящей неделе в Москве.

Президент Беларуси заявил, что его в первую очередь интересуют вопросы экономики. Как подчеркнул Лукашенко, без этого никаких отношений быть не может, и что ему известно об увеличении товарооборота и выходе на положительное сальдо. Это, по мнению белорусского лидера, свидетельствует о том, что торговля сбалансирована. Лукашенко попросил Дмитрия Крутого рассказать о текущих тенденциях в экономических отношениях между Беларусью и Россией, в частности — нет ли каких-либо препятствий или барьеров, какие имелись в прошлом.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, все проблемные вопросы, если таковые имеются, он намерен обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 24 мая в Москве.