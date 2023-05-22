Винтовая лестница часовни Лоретто и ее неразгаданные тайны

И тут выяснилось, что в сооружении не была запланировала ни одна лестница, которая должна вести на хоры.

Лестница стандартного типа там бы попросту не поместилась, и другую придумать не могли.

И выход нашли в вере: местные монахини на протяжении девяти дней молились святому Иосифу, а на десятый день в часовне появился необычно выглядящий мужчина, который сказал, что может найти решение этой проблемы.

На протяжении трёх месяцев он без устали работал в одиночестве, никого не подпуская и используя только самые примитивные инструменты, а после окончания возведения просто исчез.

Лестница поражает историков и архитекторов и сегодня: она не имеет ни одного гвоздя, а древесина, которая в ней применялась, вообще не растёт в этом регионе.

Само собой, что монахи приписывают строительство самому святому Иосифу, а вот учёные бьются над загадкой лестницы до сих пор.