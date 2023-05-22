Лучшая мульча для клубники: какой материал любит ягода

Чем мульчировать клубнику? Автор Телеграмм-канала "Дачная лавка. Сад и огород" дала дельные, проверенные временем советы.

Хвойные иголки

В качестве укрытия грядки с ягодами можно использовать хвойные иголки. Они удерживают влагу в грунте и улучшают его структуру. Плюс такого материала и в том, что он медленно разлагается, что позволяет его дольше использовать. Хвоя также сохраняет влагу и обеспечивает циркуляцию воздуха.

Древесная щепа

Чем она крупнее, тем лучше подходит для мульчирования. По сравнению с более мелкой фракцией, такой вид щепы вытягивает из почвы меньше азота, что позволяет клубнике расти быстрее.

Солома и сено

Этот материал давно применяется для грядок с клубникой. Его преимущество в том, что нет риска попадания посторонних семян.

Опилки

Оставшиеся после распила отходы древесины удерживают влагу в почве, а также улучшают ее структуру.