Лучшая мульча для клубники: какой материал любит ягода

Чем мульчировать клубнику? Автор Телеграмм-канала "Дачная лавка. Сад и огород" дала дельные, проверенные временем советы.
Хвойные иголки
В качестве укрытия грядки с ягодами можно использовать хвойные иголки. Они удерживают влагу в грунте и улучшают его структуру. Плюс такого материала и в том, что он медленно разлагается, что позволяет его дольше использовать. Хвоя также сохраняет влагу и обеспечивает циркуляцию воздуха.
Древесная щепа
Чем она крупнее, тем лучше подходит для мульчирования. По сравнению с более мелкой фракцией, такой вид щепы вытягивает из почвы меньше азота, что позволяет клубнике расти быстрее.
Солома и сено
Этот материал давно применяется для грядок с клубникой. Его преимущество в том, что нет риска попадания посторонних семян.
Опилки
Оставшиеся после распила отходы древесины удерживают влагу в почве, а также улучшают ее структуру.
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