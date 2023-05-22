Clearspace-1 готовится к уборке космического мусора через 3 года

В основном они исходят от вышедших из употребления спутников и верхних ступеней ракет и имеют фатальную тенденцию размножаться, так сказать, в результате столкновений друг с другом.

Обломки разлетаются по планете со средней скоростью 25 000 километров в час.

При такой скорости даже миллиметровая «пыль» может нанести серьезный ущерб при столкновении с действующим спутником, Международной космической станцией (МКС) или пилотируемым космическим кораблем.

При каждом запуске ракеты важно безопасно и без падений пройти через облако обломков вокруг нашей планеты.

МКС и дорогим спутникам приходится неоднократно совершать маневры уклонения, чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором.

«Более 34 000 фрагментов космического мусора размером более десяти сантиметров в настоящее время летают над нами, — подсчитал Стефан Исраэль, генеральный директор европейской компании Arianespace, который предвидит, что вскоре на орбите будет еще «более 27 000 новых спутников».

Эти цифры подчеркивают остроту проблемы космического мусора.

Для того чтобы обеспечить долгосрочную безопасную эксплуатацию жизненно важных для человечества спутников на околоземной орбите и сохранить возможность пилотируемых полетов в космос, необходимо, наконец, принять меры.

Как это часто бывает, здесь проблема не в знании, а скорее в реализации.

Фактически, на протяжении многих лет разрабатывались различные концепции для решения или, по крайней мере, ограничения проблемы космического мусора.

Швейцарский инженер Люк Пиге основал компанию Clearspace в 2018 году, как дочернюю компанию ETH Lausanne.

Цель состояла в том, чтобы разработать «охотника за металлоломом», который захватывает космический мусор, а затем сжигает его в земной атмосфере.

В декабре 2019 года Совет министров Европейского космического агентства ESA решил протестировать технологию Clearspace и в значительной степени профинансировать тестовую миссию.

В настоящее время использование высокого сбора отходов запланировано на вторую половину 2026 года.

«ClearSpace-1» будет запущен с помощью ракеты-носителя Arianespace Vega-C и его целью станет кусок металлолома весом 112 килограммов на высоте около 750 километров, который, по всей видимости, исходит от разгонного блока ракеты Vega-C, запущенной в 2013 году.

Охотник за металлоломом должен осторожно подойти к объекту, а затем схватить его своими четырьмя роботизированными руками, а затем вместе с мусором сгорит в земной атмосфере. Тогда это будет первый случай, когда космический мусор на орбите будет удален из космоса.

В дальнейших миссиях следует собирать больше, чем просто кусок металлолома. Ввиду высокой стоимости, это также имело бы большой смысл. Потому что утилизация 112-килограммового мусора стоит около 112 миллионов евро. Из них ESA получает более 86 миллионов евро.

Ввиду высоких технических и финансовых затрат сбор космического мусора, безусловно, не может быть единственным решением проблемы.

Например, использование многоразовых ракет могло бы способствовать тому, чтобы сгоревшие разгонные блоки больше не бродили по околоземному пространству, а спутники можно строить так, что незадолго до достижения ими технического срока службы они с соответствующим запасом топлива они могли уходить в земную атмосферу и там сгорать.

В качестве альтернативы также возможно, что геостационарные спутники будут перемещены на еще более высокую «кладбищную орбиту», где они не станут проблемой в обозримом будущем.

Китайские ученые уже проверили это. В январе 2022 года спутник Shijian 21 поймал списанный спутник Beidou-2 G2 на геостационарной орбите и вывел его на «кладбищенскую орбиту».