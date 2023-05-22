Проволочника можно прогнать с участка при помощи натуральных средств

12:43 2023-05-22

Личинка этого жука способна уничтожить половину урожая. Бороться с ним можно без использования химии.

В борьбе с проволочником очень помогает яичная скорлупа. Она не только эффективно избавляет грядки от этого насекомого, но и является отличным удобрением для растений, значительно улучшая качество урожая.

Против проволочника весной хорошо работает настой из одуванчика. 200 граммов этого растения нужно залить ведром воды, дать ему постоять примерно 6 часов, после чего процедить и обрызгать им пораженные растения.

Такой же эффект произведет настой крапивы. 400 граммов растения нужно залить ведром воды, настоять около 12 часов и затем обработать этим настоем пораженные проволочником культуры - насекомое пропадет.

Осенью, после сбора урожая, участок рекомендуется хорошенько перекопать и обработать. Это предотвратит появление на нем проволочника следующей весной.

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