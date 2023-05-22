Поднимите иммунитет с помощью домашних овощей

Поэтому, когда вы планируете, какие овощи выращивать, выбирайте те, которые, как известно, больше всего повышают иммунитет.

Ключевым моментом здесь является создание сада, полного ярких овощей: чем больше разных цветов на вашей тарелке, тем больше фитонутриентов и антиоксидантов, которые повышают иммунитет.

Экспертами были выбраны овощные культуры,которые богаты питательными веществами благодаря своим красочным оттенкам.

Помидоры получают свой цвет от ликопина, мощного антиоксиданта, который способствует здоровью сердца, помогая снизить уровень холестерина.

Ликопин также может помочь снизить риск некоторых видов рака.

сезон помидоров также можно продлить, посеяв разные сорта, например,: томаты черри предлагают долгий сезон сбора с одних и тех же растений, поскольку их многочисленные кисти созревают постепенно друг за другом, в то время как мясные помидоры дают сразу большой урожай крупных плодов. Март-апрель — идеальное время для посева семян томатов в помещении.

Оранжевая мякоть тыквы богата витамином С, который помогает иммунной системе.

Повышая усвоение железа, витамин С также помогает заряжать организм энергией и бороться с усталостью.

Высеивайте ее в апреле и высаживайте, когда минует угроза заморозков.

Их корневая система неглубокая, поэтому используйте мульчу, чтобы сохранить влагу в почве летом.

Перец богат разными витаминами, в том числе такими как B6 и B9, они стимулируют работу мозга и также известны как фолиевая кислота.

Витамины группы В поддерживают функцию памяти и могут помочь предотвратить депрессию.

Высаживайте перцы в начале-середине весны, вынося их на улицу, как только минует угроза заморозков.

Выращивание их в теплице или политоннеле увеличивает количество плодов и способствует их созреванию.

Брокколи богата клетчаткой, которая имеет решающее значение для хорошего пищеварения, ее клетчатка и антиоксиданты также помогают контролировать уровень сахара в крови.

Брокколи, посеянная весной, будет готова к сбору урожая с середины до конца лета — лучше всего собирать, когда ее почки плотные и твердые.

Антоцианы — это питательные вещества, которые придают редису яркий цвет, а также обладают противораковыми свойствами. Было доказано, что эти натуральные пигменты помогают сдерживать рост раковых клеток.

Сейте редис небольшими партиями в течение весны и лета для регулярного сбора урожая.