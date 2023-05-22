Гора Воттоваара один из высочайших топографических объектов на территории республики Карелия

12:44 2023-05-22

Он состоит из колоссальных глыб, которые непонятным образом оказались лежащими на камнях меньшего размера. Вдобавок глыбы эти обладают достаточно причудливой и запоминающейся формой.

В местных озёрах нет рыб и всякой пресноводной живности типа лягушек, даже животные и птицы словно бы избегают гору, обходя по широкой дуге.

Человеку, что пришёл туда, кажется, будто время замерло. Колдуны и шаманы саамов применяли эти глыбы в своих обрядах, использовали как место встречи с духами мертвых, возносили здесь жертвы своим давно забытым богам.

Фольклор гласит, что на горе полно странных существ, вроде эльфийского или гномского народца.

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    Учёные могут объяснить странную форму местных каменных надолбов-столбов их происхождением; они появились во время последнего движения ледникового массива Фенноскандия, покрывавшего всю северо-западную часть европейского континента.

    Неотвратимой махиной в сотни миллиардов тонн двигаясь на север, ледник выступал в качестве гигантской фрезы, стачивая мельчайшие неровности и без жалости круша не понравившиеся ему скалы, образуя трещины и каверны, реки, озёра, водопады.

    Так что что это такое — следы давно исчезнувшей цивилизации, чудо природного происхождения или созданная магией эльфов мистическая красота, решайте сами.

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