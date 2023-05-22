Гора Воттоваара один из высочайших топографических объектов на территории республики Карелия

В местных озёрах нет рыб и всякой пресноводной живности типа лягушек, даже животные и птицы словно бы избегают гору, обходя по широкой дуге.

Человеку, что пришёл туда, кажется, будто время замерло. Колдуны и шаманы саамов применяли эти глыбы в своих обрядах, использовали как место встречи с духами мертвых, возносили здесь жертвы своим давно забытым богам.

Фольклор гласит, что на горе полно странных существ, вроде эльфийского или гномского народца.