Врач-терапевт Рябков сообщил, о чем свидетельствуют постоянные головные боли

Терапевт Андрей Рябков информировал, что часто постоянные головные боли могут быть признаками таких серьезных болезней, как гипертония и почечная недостаточность. Также болезненные ощущения могут говорить о наличии синусита.

Рябков обратил внимание, что головные боли также могут быть вызваны шейным остеохондрозом, инсультом или мигренью.

Некоторые категории людей наиболее подвержены болезненным ощущениям. Речь идет о метеозависимых людях, тем, кто постоянно подвержен стрессам, у кого имеются проблемы со сном.

Переутомление как в ходе физического, так и умственного труда может вызывать сильные головные боли.

Курильщики, те, кто злоупотребляет спиртным или пьющие определенные препараты - категория риска в данном случае.

Не лучшим образом на боль в голове сказываются соблюдение строгих диет, голодание, другой режим питания с нарушениями.

Медик дал рекомендации записаться на консультации к разным специалистам, чтобы найти причину недомогания.