Ландсбергис призвал ЕС передать Украине новые ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS

Ландсбергис считает, что поставки американских истребителей F-16 киевскому режиму привлекают много внимания общественности и являются «очень важным шагом вперёд», но ЕС не должен забывать, что бои идут прямо сейчас с применением Stinger и HIMARS, поэтому украинским войска нужны не только F-16, но и ранее поставляемое вооружение.

Он пояснил, что это необходимо ввиду того, что многие из переданных Вооружённым силам Украины ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS были уничтожены, нуждаются в ремонте и замене.

«Поэтому наша поддержка Украины должна продолжаться, и не только новыми видами оружия, но и теми, что поставлялись раньше», — резюмировал министр иностранных дел Литвы.