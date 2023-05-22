Президент Управления по защите Конституции предупреждает о российском влиянии в Германии

«Россия активна на всех уровнях и распространяет свою дезинформацию, пропаганду и нарративы», — заявил Хальденванг в понедельник в ARD «Morgenmagazin».

Пока Германии нечего противопоставить этому, такое развитие событий должно «вызывать беспокойство».

Россия использует, среди прочего, каналы в Интернете, а также «влиятельных лиц» в Германии, как агентов для оказания целенаправленного влияния.

«Их работа заключается в том, чтобы устанавливать контакты, обращаться к политикам, обращаться к людям в СМИ и таким образом распространять нарративы», — заявил Хальденванг.

В этом отношении в России есть хорошие каналы связи с широкими слоями населения.

По словам Хальденванга, влияние из России также способствует развитию правого экстремизма в Федеративной Республике.