Бузова пожаловалась, что секс у нее был последний раз в 2021 году

Исполнительница и ведущая ТВ Ольга Бузова 2 года находится без отношений. Знаменитость сообщила фолловерам, что ищет "того самого", но пока тщетно.

Звезда пожаловалась, что у нее секса не было 2 года. Ольга заявила, что интим для нее не в приоритете, главное - это любовь.

Бузова отметила в шоу Павла Воли, что все ее избранники были в курсе, что она очень верная и преданная.

Знаменитость рассказала, что напряжение ей помогают убирать бокс, другой спорт, выступления.

Когда Воля поинтересовался, занято ли сердце Ольги в данный момент, та покачала головой.