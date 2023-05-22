Бузова пожаловалась, что секс у нее был последний раз в 2021 году

13:09 2023-05-22

Поющая певица Ольга Бузова уже 2 года ни с кем не встречается. Тоже самое касается и интима.

Исполнительница и ведущая ТВ Ольга Бузова 2 года находится без отношений. Знаменитость сообщила фолловерам, что ищет "того самого", но пока тщетно.

Звезда пожаловалась, что у нее секса не было 2 года. Ольга заявила, что интим для нее не в приоритете, главное - это любовь.

Бузова отметила в шоу Павла Воли, что все ее избранники были в курсе, что она очень верная и преданная.

Знаменитость рассказала, что напряжение ей помогают убирать бокс, другой спорт, выступления.

Когда Воля поинтересовался, занято ли сердце Ольги в данный момент, та покачала головой.

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