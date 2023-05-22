Минобороны РБ: Беларусь готова отрезвить «горячие головы» в Европе ядерным оружием

Представитель министра обороны Беларусь генерал-майор Леонид Касинский напомнил недружественным европейским политикам, что Беларусь готова «остудить горячие головы» в ЕС и Великобритании.

«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», – проинформировал он.

Напомним, что по договоренности Минска с Кремлем в Беларуси может быть оперативно развернут арсенал ТЯО для различных носителей, будь то войска РВСН или ВВС.