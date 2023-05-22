Центр Помпиду в Париже скоро будет закрыт на ремонтные работы, которые продолжатся около пяти лет

Самый крупный музей современного искусства во Франции имени Жоржа Помпиду будет закрыт на ремонт и реставрацию, которая продлится не менее пяти лет. Начало ремонтных работ запланировано на конец 2025 года. Так что еще есть время в нем побывать.

Французский министр культуры Рима Абдюль-Малак сказала, что в музее никогда еще не было ремонта, а он существует уже без малого 46 лет. Примерная стоимость ремонтных работ, которые планируется провести составит 262 миллиона евро.