Кабачки вырастут кривыми при нехватке питательных веществ

Нехватка питательных веществ приводит не только к деформации плодов, но и к снижению полезных свойств овоща. Кабачки вырастают деформированными по нескольким причинам.
Одна из них - неправильный выбор посадочного материала. Нужно выбирать только качественные, проверенные и более дорогие семена для посева, иначе непривлекательный вид кабачкам будет гарантирован.
Второй момент - растение нельзя высаживать больше двух лет подряд на одном и том же участке, так как урожай и внешний вид плодов будет плохим.
К деформации плодов кабачка может привести нерегулярная подкормка этой культуры калийными и азотными удобрениями. Поскольку это растение не любит недостатка солнечного света и большого количества влаги, важно правильно подбирать место под его посадку.
Перед посевом кабачков в грунт, а также после сбора урожая следует внести в почву минеральные подкормки. В этом случае урожайность культуры и красивый внешний вид плодов будет обеспечен.
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