Батрудинов станет участником шоу Выжить в Дубае

Комик и ведущий ТВ Тимур Батрутдинов станет участником нового шоу "Выжить в Дубае". На ТНТ проект начнут транслировать с 25 июня текущего года

Ведущими заявлены супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

Батрутдинов сообщил, что в программу его позвал Воля, так как юмористы дружат. Тимур признается, что в настолько масштабном приключенческом продукте попробует себя в первый раз.

Ранее сообщалось, что в шоу Утяшевой и Воли примет участие блогер и исполнитель Давид Манукян (Дава - творческий псевдоним).