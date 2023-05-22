Батрудинов станет участником шоу Выжить в Дубае

Комик и ведущий ТВ Тимур Батрутдинов станет участником нового шоу "Выжить в Дубае". На ТНТ проект начнут транслировать с 25 июня текущего года
Ведущими заявлены супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля.
Батрутдинов сообщил, что в программу его позвал Воля, так как юмористы дружат. Тимур признается, что в настолько масштабном приключенческом продукте попробует себя в первый раз.
Ранее сообщалось, что в шоу Утяшевой и Воли примет участие блогер и исполнитель Давид Манукян (Дава - творческий псевдоним).
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