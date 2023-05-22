«Укрэнерго»: восстановлена работа ЛЭП, которая питает Запорожскую АЭС

Пресс-релиз украинского энергоконцерна "Укрэнерго" от 22.05.23 гласит, что сотрудники компании восстановили работу линии электропередач, от которой зависело питание Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Известно, что 22 мая в результате обстрела была повреждена ЛЭП "Днепровская", из-за чего Запорожская АЭС перешла на работу с помощью дизельных генераторов.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в связи с обстрелом линии электропередач возле ЗАЭС заявил, что ядерная безопасность данного объекта в настоящий момент "крайне нестабильна".