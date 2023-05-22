Патриарх Кирилл призвал молиться за «прекращение междоусобной брани»

В понедельник, 22 мая, лидер Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл провёл богослужение в московском храме Христа Спасителя, где в ходе проповеди публично призвал верующих россиян молиться за "вразумление начальствующих", "дарование силы воинам" и "прекращение междоусобной брани". Российские аналитики полагают, что под последним святитель имел в виду боевые действия в Украине.

Примечательно, что ранее в тот же день издание Baza сообщило, что в Москве автомобиль "Аурус" Патриарха Кирилла попал в ДТП, однако позднее пресс-служба РПЦ опровергла данные слухи.