20,3 миллиона долларов заплатил коллекционер за картину Герхарда Рихтера 4096 цветов

91-летнего художника называют современным Пикассо, поэтому, когда речь идет о продаже его картин, суммы исчисляются десятками миллионов евро. Это не самая дорогая картина Рихтера, но одна из самых броских. Она принадлежит к циклу его работ Цвета, который он писал с 1966 по 1974 годы.

Картина 4096 цветов стала основой для создания т. н. пиксельного витража в соборе в Кельне. Сам художник живет в Кельне, он не любит публичность, но является одним из самых востребованных и успешных живописцев в мире.