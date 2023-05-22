Мифы и легенды Сочи: Дом с привидениями на Мамайке

Интересно, что после этого дом сразу же наклонился и стал стремительно разрушаться.
Сочинцы говорят, что видели по ночам в окнах светящийся силуэт убитого хозяина, слышали непонятные звуки и стоны.
Но зайти внутрь и проверить, действительно ли есть там призраки, не решились.
Впрочем, всему есть свои объяснения. Расписанные словечками и граффити стены, говорят, что здесь часто резвится молодежь.
Возможно, это поиск ночных приключений или попытка прикоснуться к потустороннему миру, но в доме иногда обитают отнюдь не бесплотные привидения.
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