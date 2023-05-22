Валюшкина назвала бывшего мужа Яцко крысой

Елена Валюшкина считает, что если человек делает подлость, об этом должны знать все. Актриса имела в виду своего экс-супруга и коллегу Александра Яцко.

Актриса вспомнила, что как-то психолог дала определение бабнику. По словам эксперта, это свободный человек, который "ходит по бабам". В том случае, когда мужчина женат, то он не бабник, а крыса.

Валюшкина призналась, что целиком и полностью согласна со специалистом и теперь отзывается о Яцко исключительно как о крысе.

Елена убеждена, что мужчина обязан отвечать за свои слова и поступки.