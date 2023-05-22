Персональные данные: Meta получает рекордный в Европе штраф в размере 1,2 млрд евро

Американской компании было предписано выплатить 1,2 миллиарда евро за продолжение передачи данных от европейских пользователей Facebook на серверы, расположенные в США, после признания недействительным соглашения между двумя географическими зонами, известного как «щит конфиденциальности».

Компания Марка Цукерберга ранее не подвергалась ответственности за такой вид нарушений и в Европе.

Meta также обязана «приостановить любую передачу персональных данных в Соединенные Штаты в течение пяти месяцев» после уведомления о решении GDPR.

Впрочем, Meta уже готовит встречное заявление в суд для защиты своих прав.

Дело началось десять лет назад, когда в 2013 году разоблачитель Эдвард Сноуден получил масштаб программы слежки Агентства национальной безопасности США (АНБ), которая могла получить доступ к личной информации пользователей через такие компании, как Facebook и Google.

Австрийский активист по защите данных Макс Шремс подал в суд на Facebook за неспособность защитить права на неприкосновенность частной жизни, что вылилось в десятилетний процесс за законность передачи данных Facebook.