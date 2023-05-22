Персональные данные: Meta получает рекордный в Европе штраф в размере 1,2 млрд евро

13:41 2023-05-22

Ирландское агентство по защите данных (DPA) только что наложило на Meta рекордный штраф.

Американской компании было предписано выплатить 1,2 миллиарда евро за продолжение передачи данных от европейских пользователей Facebook на серверы, расположенные в США, после признания недействительным соглашения между двумя географическими зонами, известного как «щит конфиденциальности».

Компания Марка Цукерберга ранее не подвергалась ответственности за такой вид нарушений и в Европе.

Meta также обязана «приостановить любую передачу персональных данных в Соединенные Штаты в течение пяти месяцев» после уведомления о решении GDPR.

Впрочем, Meta уже готовит встречное заявление в суд для защиты своих прав.

Дело началось десять лет назад, когда в 2013 году разоблачитель Эдвард Сноуден получил масштаб программы слежки Агентства национальной безопасности США (АНБ), которая могла получить доступ к личной информации пользователей через такие компании, как Facebook и Google.

Австрийский активист по защите данных Макс Шремс подал в суд на Facebook за неспособность защитить права на неприкосновенность частной жизни, что вылилось в десятилетний процесс за законность передачи данных Facebook.