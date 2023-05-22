Соседи вишни во многом определяют ее урожайность

Высаженные рядом с вишневым деревом растения могут активизировать ее плодоношение или, наоборот, значительно снизить урожай вишни.

Многие огородники и садоводы, желая сэкономить место в саду, стараются высаживать под деревьями овощные культуры. Но это не всегда правильно, так как одни растения плохо растут там, где хорошо другим.

Вишням совсем не нравится соседство с пасленовыми культурами. Также плохими соседями для нее являются крыжовник и малина.

Не подходит этому дереву соседство дубов, кленов, берез. Яблони затеняют вишню, а хвойные насаждения не будут расти с ней рядом, потому что не любят кислую почву.

Настоящими друзьями вишни можно назвать виноград, жимолость, бузину, боярышник и рябину. Все они отлично уживаются с вишневыми деревьями, не мешают им расти и приносят им пользу - отпугивают вредителей.