На Каннском кинофестивале Джуд Лоу и Джонни Депп посоревнуются за королевскую корону

Актеру удалось на экране превратиться в ревнивого и параноидального короля.

Возлюбленный Жанны дю Барри не был воспринят единодушно каннской публикой, отмечают эксперты.

В то же время Джуд Лоу оставляет королевский след на набережной Круазет, благодаря поразительному исполнению.

Династия Тюдоров была бесконечным источником вдохновения для большого и малого экрана, но очень немногие из них, как Поджигатель, напоминают о судьбе Кэтрин Парр, шестой и последней жены короля.

Как на картинах Ганса Гольбейна, фильм предлагает очень красивую игру света и цвета, с частыми сценами Джуда Лоу и Алисии Викандер, чьи черты передаются Кэтрин Парр.

Джуда Лоу сложно узнать, он выглядит как Генрих VIII, который в конце жизни растолстел и стал хромым из-за инфекции ноги.

Актеру удается, как в мрачной сказке, воплотить Генриха VIII в реальность, сыграть роль Синей Бороды, который отрекся от двух своих жен (Екатерины Арагонской и Анны Клевской), обезглавил двух других (Анну Болейн и Екатерину Говард) и потерял еще одну во время ее родов (Джейн Сеймур).

«Я ничего не знала о доме Тюдоров, но меня мотивировала героиня Кэтрин Парр, потому что никто не снял о ней фильм. Речь всегда шла о женах, которые умерли, а не о той, что выжила, или о короле, который был монстром», — сказал AFP бразильский режиссер Карим Айноуз: «Джуд Лоу действительно пытался воплотить телосложение Генриха VIII. Он месяцами ходил с гирями на ногах… У него болела спина после съемок из-за того, что он имитировал хромоту короля».

В фильме, описанном Айноузом как «гимн против патриархата», Генрих VIII пришел в ярость, когда епископу Стивену Гардинеру удалось убедить его в том, что королева активно поддерживает «новую веру», в момент, когда протестантизм набирала силу.