Семенович сообщила о своих предпочтениях в сексе

Анна Семенович призналась, что является поклонницей ролевых игр. Такими откровениями звезда поделилась в интервью Григорию Хлыстову.

Исполнительница не стала скрывать, что примеряла на себя роль доктора, "профиль" которого может меняться прямо в процессе.

Семенович также приветствует секс-игрушки и применяет их по назначению, так как ей важно разнообразие в плане интима.

Сексуальные прятки, карты на желание - все эти развлечения не чужды для артистки.

Анна убеждена, что интим после 40 лет может быть очень ярким, так как взрослые люди не стесняются говорить о сексе с партнером.