Семенович сообщила о своих предпочтениях в сексе

Анна Семенович призналась, что является поклонницей ролевых игр. Такими откровениями звезда поделилась в интервью Григорию Хлыстову.
Исполнительница не стала скрывать, что примеряла на себя роль доктора, "профиль" которого может меняться прямо в процессе.
Семенович также приветствует секс-игрушки и применяет их по назначению, так как ей важно разнообразие в плане интима.
Сексуальные прятки, карты на желание - все эти развлечения не чужды для артистки.
Анна убеждена, что интим после 40 лет может быть очень ярким, так как взрослые люди не стесняются говорить о сексе с партнером.
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