Скорая помощь для георгин: что делать, если листья и цветки покрыла серая гниль

Большой вред георгинам могут принести голые слизни. Они объедают листья и цветки. Днем их самих не видно, зато очевидны следы на растении: блестящие полосы и экстременты.

Чтобы избавиться от вредителя, надо вокруг куста насыпать приманку с ядохимикатами.

Налет мышиного цвета на ветвях и листьях говорит о том, что цветок поражен серой гнилью. Желтоватые, вначале почти незаметные пятна на нижних ветвях и стеблях, которые быстро становятся серо-бурыми, свидетельствуют о таком грибковом заявлении, как головня.

При серой гнили и головне следует убрать пораженные части растения. Чтобы избежать появления этих болезней, желательно сажать кусты пореже - это позволит избежать влажного микроклимата и быстрого распространения инфекции.

Листья и соцветия георгинов также нередко объедают гусеницы. Потому по вечерам их надо стряхивать в совок и уничтожать.

Увядание растения также могут вызывать патогенные грибки, обитающие в почве. Потому желательно через пару-тройку лет пересаживать кусты этих цветов на другое место.