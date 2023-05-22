Лобода взбесила украинцев намерением выступить в Киеве с русскоязычыми песнями

Светлана Лобода решила дать благотворительный концерт в Киеве, но соотечественники исполнительницы подобный порыв не оценили.

Украинцы осудили землячку за объявление о благотворительном мероприятия в главном городе Украины. Многие убеждены, что Лобода представит публике старые хиты на русском языке, что недопустимо.

Жители государства заявили, что не ждут артистку на родине, так как знаменитость она обрела популярность в РФ.

Украинская исполнительница пока никак не реагировала на выпады соотечественников и не вносила изменений в концертную программу.