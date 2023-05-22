Путин просит рассмотреть идею Верховного суда о запрете ареста женщин в РФ

В понедельник, 22 мая, Владимир Путин провёл переговоры с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, в рамках которого сообщил о необходимости рассмотрения инициативы данного ведомства, предложившего запретить арест женщин в государстве. Согласно тексту инициативы, её авторы предлагают не заключать под стражу жительниц РФ, которые впервые совершили преступления небольшой или средней степени тяжести.

Также Путин и Лебедев обсудили меры, направленные на гуманизацию в государстве и создание органов суда в новых российских регионах, вошедших в состав РФ 30 сентября 2022 года.