Continental продал завод в Калуге российской группе S8 Capital

Завод в городе Калуга на котором до закрытия работали 1100 сотрудников продан российской компании S8 Capital, о чем группа Dax сообщила в понедельник в Ганновере.

Как и многие другие компании, Continental отреагировала таким решением на конфликт России против Украины.

На заводе Continental производились автомобильные шины и системы кондиционирования и гидроусилителя руля, а также детали для систем пневматической подвески для российского рынка.

Компания по продаже шин в Москве также является частью сделки.

Сделка одобрена, но стороны договорились не разглашать цену покупки и другие подробности.

По данным Continental, она по-прежнему владеет долей в совместном предприятии по производству тахографов в Чистополе, в котором работает около 10 человек.

По его словам, процесс продажи находится на продвинутой стадии, и необходимые официальные разрешения все еще ожидаются.