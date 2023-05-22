Лолита вступилась за МакSим после скандального выступления певицы

Исполнительница Лолита Милявская стала на защиту МакSим после скандального выступления той в Сочи. Певица не смогла тогда исполнить песню до конца.

Милявская убеждена, что все это последствия тяжелой болезни у МакSим. Лолита предположила, что коллега страдает от "несмыкания связок".

Экс-участница кабаре-дуэта "Академия" назвала это профессиональным заболеванием. Исполнительница не сомневается, что "после трубки" МакSим сталкивается с теми или иными проблемами со здоровьем достаточно часто.

Милявская возмутилась тому факту, что некоторые срывы концертов коллеги стараются "подать черт-те чем". Об этом она заявила она в рамках передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.