Лолита вступилась за МакSим после скандального выступления певицы

15:28 2023-05-22

Лолита Милявская убеждена, что срывы выступлений МакSим связаны исключительно со здоровьем. Старшая коллега осуждает тех, кто "сватает" нежноголосой певице алкоголизм.

Исполнительница Лолита Милявская стала на защиту МакSим после скандального выступления той в Сочи. Певица не смогла тогда исполнить песню до конца.

Милявская убеждена, что все это последствия тяжелой болезни у МакSим. Лолита предположила, что коллега страдает от "несмыкания связок".

Экс-участница кабаре-дуэта "Академия" назвала это профессиональным заболеванием. Исполнительница не сомневается, что "после трубки" МакSим сталкивается с теми или иными проблемами со здоровьем достаточно часто.

Милявская возмутилась тому факту, что некоторые срывы концертов коллеги стараются "подать черт-те чем". Об этом она заявила она в рамках передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.

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