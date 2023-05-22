Самые бюджетные удобрения, зачастую оказываются самыми действенными и эффективными

Список не очень длинный, но в него входят некоторые крайне распространенные у садоводов культуры: чеснок, лук, редис и бобовые. Крапивный настой замедляет их рост и развитие.

Ну вот и все, а для всех остальных растений на огороде и комнатных цветов подкормка крапивой пойдет только на пользу.

Перейдем к пользе:

Крапиву, как органическое удобрение, огородники и садоводы используют с давних времен. Все дело в том, что в зеленой массе содержится множество полезных элементов, которые в процессе брожения переходят в жидкость. Они способствуют активному росту и развитию садовых культур, что позволяет рассчитывать на получение богатого урожая.

В состав крапивы входят калий, кальций, магний, целый ряд витаминов, органических кислот и фитонциды. Они позволяют зеленым питомцам лучше усваивать питательные элементы, положительно влияют на фотосинтез, а также повышают иммунитет.

Крапиву рекомендуют при наличии у огородных насаждений слабой корневой системы. Сорняк укрепляет корни культур, что положительно влияет на рост, плодоношение, сопротивляемость неблагоприятным условиям. Использование крапивы также оправдано на обедненном грунте. Оно способствует насыщению почвы полезными веществами.

Крапивная подкормка отлично подойдет для этих растений:

Картофель; клубника; томаты; огурцы;

капуста; перцы; розы и цветы; комнатные растения.

Как приготовить крапивный настой?

Превратить жгучий садовый сорняк в полезное удобрение совсем не сложно. Для этого необходимо измельчить ветки и листья крапивы, а затем насыпать их в пластиковый контейнер или бочку. Важно, чтобы крапива заполнила больше половины объема тары.

Затем зеленую массу заливают теплой водой и накрывают крышкой. Запаситесь терпением, смеси необходимо настояться, на это уйдет до 14 дней. При этом настой ежедневно помешивают на всем сроке созревания.

Если емкость с крапивой будет стоять на солнце, то процесс пройдет быстрее. Ускорить его также можно с помощью дрожжей. А от неприятного запаха брожения можно избавиться при помощи корня валерьяны.

Понять, что брожение подошло к концу достаточно просто. Смесь примет темный цвет и перестанет пениться. Останется только развести водой 1:10 и можно смело удобрять.

При подкорме по листу настой следует разводить 1:20

Крапива - не единственный ингредиент. Помимо нее к настою можно добавить окопник. Его оценят помидоры с огурцами. Также можно использовать лопух, одуванчики и полынь. Но ни в коем случае нельзя добавлять ядовитые сорняки!