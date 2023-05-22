WSG: Эпштейн угрожал раскрыть предполагаемый роман Билла Гейтса с русским игроком в бридж

Как сообщает Wall Street Journal, известный в США педофил Эпштейн, который покончил с собой в тюрьме в 2019 году, нашел компромат, чтобы вынудить главу Microsoft поддержать свой благотворительный фонд.

Когда Гейтс отказался подчиняться требованиям вымогателя, тот пригрозил опубликовать доказательства.

«Г-н Гейтс встречался с Эпштейном исключительно в благотворительных целях», — заявила американскому изданию пресс-секретарь соучредителя Microsoft: «После того, как Эпштейн неоднократно не мог вывести г-на Гейтса за рамки этих вопросов, он безуспешно пытался использовать прошлые отношения, чтобы угрожать г-ну Гейтсу».

Как отмечает СМИ, Гейтс познакомился с Милой Антоновой на турнире по бриджу в ее собственном клубе, около 13 лет назад.