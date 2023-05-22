Польских попала в одну из больниц Москвы

Галина Польских угодила на больничную койку. У 83-летней звезды экрана имеются проблемы с сердцем, а в последнее время беспокоит еще давление и общее плохое самочувствие.
Диагноз знаменитости не озвучивается. Известно, что ближайшее время Польских проведет в больнице под пристальным надзором медиков в отделении артериальной гипертензии.
Врачи должны обследовать артистку и расписать дальнейшее лечение.
В последние годы Польских редко выбирается из дома, но продолжает трудится несмотря на очень солидный возраст.
Галина Александровна опасается коронавирусной инфекции, так как эта напасть унесла жизни многих из ее друзей-коллег. Сделать прививку она не может, по этой причине спасается при помощи самоизоляции.
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