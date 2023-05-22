В Германии прошли аресты участников перестрелки между «Ангелами ада» и турецко-ливанским кланом

В понедельник утром SEK ворвалась в квартиры двух 38-летних мужчин в Дуйсбурге.

Следователи считают, что именно они устроили стрельбу во время беспорядков на Альтмаркт в Хамборне, тогда пострадали четыре человека.

После тщательного расследования это первые аресты по делу.

По данным прокуратуры, у них в разработке в общей сложности 51подозреваемый , в том числе и за серьезные нарушения общественного порядка.

Полиция и прокуратура заявили в понедельник, что в расследовании «закрытых клановых и рокерских структур» возникли сложности.

В споре между «Ангелами ада» и турецко-ливанским кланом на тот момент было замешано более 100 человек — личные данные большинства из них сейчас известны.

Тем не менее удалось установить и задержать двух стрелков, один из арестованных принадлежал к стороне рокеров, другой к криминальному клану.

Судья выдал ордера на арест за попытку непредумышленного убийства в отношении их обоих.

По словам полиции и прокуратуры, расследование в отношении других подозреваемых продолжается.