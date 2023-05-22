Васильева отказалась давать интервью Собчак даже за большие деньги, назвав ее дьволом

Татьяна Васильева в интервью в рамках Ютуб-канала "Эмпатия Манучи" объяснила, почему отказала в интервью 41-летней Ксении Собчак.

Актриса заявила, что журналистка ей "по-человечески неприятна". Звездная блондинка постоянно провоцирует людей, которые потом не могут "отмыться".

По мнению Васильевой, экс-ведущая "Дома-2" - "дьявол в обличии милой девушки", которая отличается только любовью к себе, а к не людям и стране.

Не только профессиональная деятельность Ксении не по нраву Татьяне Григорьевне. Он осуждает представительницу СМИ и за поведение во время запуска спецоперации в Украине.