Дачные эксперты назвали самые стойкие к болезням, сладкие и вкусные сорта томатов

Падишах, сорт, который можно выращивать во всех регионах, даже в тех, где короткое и прохладное лето, но выращивать его в теплице. Тяжёлые кисти с плодами нужно подвязывать во избежании надлома. В течении всего вегетационного периода плодоносят до конца лета. Этот сорт по своим вкусовым качествам точно понравится любителям сахаристых томатов. Вкусный, ароматный, совсем нет кислинки.

Люсид Джем, не страшны ни временные понижение температуры, ни чрезмерная жара. В средней полосе России лучше выращивать в теплице. Хорошо образует завязи в жаре и в холоде. Вырастают мощные кусты, которые обязательно требуют подвязки и пасынкования. Помидоры долго висят на кустах, не перезревая и неплохо лежат. Помидоры очень привлекательные, в начале желтеют, а в полной спелости становятся оранжевыми. Вкус необыкновенный, сладкие, сочные.

Сахарная Настасья, выращивать лучше в теплице. Имеет высокую сопротивляемость к распространённым заболеваниям и вредителям. Плоды розовые, сердцевидные, малиновые на разрезе выглядит мякоть Как арбузная. Вкус сладкий, приятный. Идеален в свежих салатах.

Загадка природы, лучше выращивать в два стебля. Томат нуждается в регулярных подкормках. Требуются подвязки и пасынкование, не боится перепадов температуры, не обладает высоким иммунитетом к распространённым заболеваниям. Плоды плоскоокруглые, с гладкой тонкой кожицей. Мякоть не водянистая, плотная без пустот.