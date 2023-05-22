На плодах сливы появляются капельки камеди, что за болезнь и как с ней бороться

Сливы могут иметь мякоть частично бурого или красноватого цвета и доля повреждения урожая конечно зависит от устойчивости сорта.
Вирус шарки способен поразить алычу, абрикос. Как правило на этих плодовых деревьях он имеет скрытую форму и особо не проявляется, зато все эти растения могут выступать в роли источника инфекции.
Сама болезнь распространяется вредителями, зачастую тлей. Можно купить зараженный саженец.
Если не проводить профилактические меры борьбы с вредителями и не обрабатывать деревья от вирусных болезней, то вирус шарки будет распространяться на большие территории.
Вылечить зараженное дерево в саду - невозможно, кто бы что не говорил.
Ранее были вспышки вируса шарки, после чего уничтожались миллионы деревьев.
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