На плодах сливы появляются капельки камеди, что за болезнь и как с ней бороться

Сливы могут иметь мякоть частично бурого или красноватого цвета и доля повреждения урожая конечно зависит от устойчивости сорта.

Вирус шарки способен поразить алычу, абрикос. Как правило на этих плодовых деревьях он имеет скрытую форму и особо не проявляется, зато все эти растения могут выступать в роли источника инфекции.

Сама болезнь распространяется вредителями, зачастую тлей. Можно купить зараженный саженец.

Если не проводить профилактические меры борьбы с вредителями и не обрабатывать деревья от вирусных болезней, то вирус шарки будет распространяться на большие территории.

Вылечить зараженное дерево в саду - невозможно, кто бы что не говорил.

Ранее были вспышки вируса шарки, после чего уничтожались миллионы деревьев.