Кабачки растут быстро и поэтому они требовательны к питанию: Подкормка для долгого плодоношения

От ухода за кабачками особенно в июле зависит качество и количество плодов. Дефицит питательных веществ приводит к ухудшению урожая.

Настой из луковой шелухи считается отличным профилактическим средством от разных заболеваний, от пожелтения листьев у кабачков, увеличивает урожайность, продлевает плодоношение и вкус плодов.

Для этого берём 100 гр луковой шелухи в литре воды, провариваем 10 минут, остужаем, процеживаем и опрыскиваем.

Хороший результат даёт подкормка древесной золой.

Берём чайную ложку Люголя разводим в 10 литрах воды и добавляем 5 гр борной кислоты, разведённой в горячей воде и поливаем кабачки под корень, а также можно опрыскивать.