В малине завелись червячки: как спасти урожай ягоды от этого вредителя

Что делать, если по малине гуляют червячки? Как поясняют эксперты, виновник этого "безобразия" — малинный жук, его также называют просто малинником.

В конце апреля или начале мая этот вредитель поедает молодую листву, бутоны, цветки плодовых деевьев и кустарников. А потом перебазируются на кустики малины. Самка закладывает яйца в бутоны либо молодую завязь малины.

Вылупившиеся личинки сразу же начинают поедать мякоть ягод, и так пируют около 1,5 месяцев. Затем они покидают плоды, и уходят в землю рядом с кустами - чтобы окуклиться и в конце лета-сентябре превратиться в жуков.

Новое поколение после зимовки вновь атакует малину, и так каждый год. Как избавиться от вредителя? Прореживать загущенные посадки малины, перекопать почву в междурядьях осенью и весной, регулярно рыхлить грунт вокруг кустов.

Незадолго до цветения растения под кустами надо расстелить брезент или пленку и хорошо встряхнуть ветки, а потом собрать и уничтожить всех осыпавшихся вредителей.

От малинника также в период бутонизации и после цветения надо обработать растение раствором горчичного порошка (100 гр. на 10 л воды).

Для таких же целей можно использовать сухие цветки пижмы. 100 гр. вещества залить 2 л горячей воды и настаивать сутки, после проварить на малом огне полчаса. Процедить и довести объем до 10 л.

Еще вариант против малинника - табачная пыль. 250 - 300 гр. табачной пыли надо всыпать в 10 л горячей воды и настаивать 2 суток, процедить. Можно также применить средства «Актеллик», «Кинмикс», «Искра» (по инструкции).