Пригожин назвал свое попадание в список спонсоров ВСУ провокацией

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что никогда бы не стал помогать ВСУ даже пьяным или под веществами.

Деятель шоу-бизнеса свое попадание в список известных личностей, финансирующих ВСУ, назвал чистейшей провокацией.

Аудиозапись разговора с российским предпринимателем Фахадом Ахмедовым, в котором те критически отзываются относительно российской власти, что идет в противовес позиции, что одного, что второго, продюсер назвал фейком.

По поводу артистов заявленных в списке Пригожин выразился так: у них таких больших денег, чтобы "содержать" ВСУ.