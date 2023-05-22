Пригожин назвал свое попадание в список спонсоров ВСУ провокацией

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что никогда бы не стал помогать ВСУ даже пьяным или под веществами.
Деятель шоу-бизнеса свое попадание в список известных личностей, финансирующих ВСУ, назвал чистейшей провокацией.
Аудиозапись разговора с российским предпринимателем Фахадом Ахмедовым, в котором те критически отзываются относительно российской власти, что идет в противовес позиции, что одного, что второго, продюсер назвал фейком.
По поводу артистов заявленных в списке Пригожин выразился так: у них таких больших денег, чтобы "содержать" ВСУ.
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