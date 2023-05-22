Дженнифер Лоуренс появилась на Каннском фестивале в шлепках

Актриса Дженнифер Лоуренс на красной дорожке Каннского кинофестиваля объявила войну обуви на каблуках.

Мировая знаменитость появилась на красную дорожку в элегантном платье со шлейфом от Dior, а в качестве обуви выбрала черные пляжные сланцы, которые совсем не сочетались с верхом.

Выбор обуви поразил экспертов моды, зато был гармоничен с названием фильма "Траектория падения", на премьеру которого и прибыла артистка, которая без конца падает.

Она умудрилась грохнуться на Оскаре, когда шла за статуэткой, и через год, когда рухнула прямо на красной дорожке. Теперь, видимо, Лоуренс решила, что безопасность - самое главное.