Шарлот третий раз за полтора года хоронит себя, обвиняя в этом РФ

В соцсетях самарского исполнителя Эдуарда Шарлота уже в третий раз за полтора года появились сведения о том, что он ушел из жизни.

"ВКонтакте" 22 мая было опубликовано сообщение "Прощай". Далее размещена публикация, в котором сам Шарлот или его представитель обвиняет РФ и жителей страны в смерти певца.

12 января 2023 года на той же странице появлялась информация о кончине музыканта. А до этого в январе прошлого года была размещена публикация "R.I.P. 1998-2022" на черном фоне, натолкнувшая поклонников на мысль, что певца уже нет среди живых.

Известность Шарлот обрел после участия в шоу "Песни на ТНТ". Композиция "Щека об щеку" стала хитом исполнителя.