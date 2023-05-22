Соболев пожаловался, что Харламов сорвал ему съемки

Юморист Илья Соболев сообщил в Ютуб-шоу "Ошуительное хоу", что потерял солидные деньги из-за вольного поведения Гарика Харламова.
Соболев заверил, что пригласил Харламова поучаствовать в проекте "Мы любим тебя". Съемки были в столице.
Соболев снял студию, установил свет, камеры, нанял операторов, но гость сильно опаздывал. Юморист набрал коллеге, а тот заверил, что его задержали на других съемках, но он обязательно приедет.
После Харламов совсем отказался от участия.
Стендапер сокрушается, что "это просто самые тупые выброшенные деньги на ветер", а Харламов такой ситуации не припоминает.
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