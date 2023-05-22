Украина заявила, что не имеет никакого отношения к вторжению ДРГ в Белгородской области

Заявление было сделано после того, как российские власти ранее сообщали о «входе диверсионно-разведывательной группы украинской армии в Грайворон», Белгородской области, граничащей с Украиной.

«Российские вооруженные силы совместно с пограничниками, Нацгвардией и службами безопасности принимают все необходимые меры для ликвидации противника», — сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

О прорыве ДРГ проинформирован президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Последний посчитал, что это была попытка Украины «отвлечь внимание» от падения Бахмута.