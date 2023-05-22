Согласно новому исследованию, слонам в зоопарках нравится общаться с посетителями

Исследование показало, что другие животные, в том числе медведи гризли, белые медведи и пингвины, также получили пользу.

Однако было обнаружено, что некоторые животные зоопарка, такие как сумчатые, страусы и другие нелетающие птицы, негативно реагируют на посетителей.

В исследовании, опубликованном в журнале Animals, изучалось влияние посетителей зоопарков на более чем 250 видов животных.

Что касается слонов, исследователи обнаружили, что после публичных кормлений животные стали больше есть и они стали более активными.

В то же время повторяющееся поведение, которое предполагает скуку, уменьшалось, когда вокруг находились большие группы посетителей.

Другие виды, показавшие положительные результаты, включали медведей гризли, белых медведей, гепардов, сервалов, бантенгов, чернохвостых луговых собачек и какаду.