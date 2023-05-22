CNRS: Американские исследователи использовали новый метод измерения скорости расширения Вселенной

Вселенная расширяется и это означает, что галактики неумолимо удаляются друг от друга.

В физике эту скорость расширения можно измерить с помощью так называемой постоянной Хаббла H0, названной в честь американского астронома Эдвина Хаббла.

Условно эта константа составляет около 70 км/с/Мпк.

Таким образом, значение постоянной Хаббла означает, что галактики, находящиеся на расстоянии 1 Мпк от Земли, удаляются со скоростью 70 км/с.

Находящиеся на расстоянии 2 Мпк от Земли удаляются со скоростью 140 км/с и т. д.

Чем дальше галактики, тем быстрее они удаляются.

Патрик Л. Келли, доцент Школы физики и астрономии Института астрофизики Миннесоты (США), и его команда опубликовали в журналах Science и The Astrophysical Journal инновационный метод измерения этого расширения.

"Для оценки расстояний во Вселенной мы используем световой год. На практике астрономы используют парсек (пк), который является сокращением «параллакс-секунда». Один парсек равен 3262 световым годам. Таким образом, мегапарсек (Мпк) равен 1 миллиону парсеков, что составляет 3,262 миллиона световых лет", - рассказали авторы в публикации.

Метод использует то, что астрономы называют «стандартными свечами».

Он вычисляет скорость, с которой галактика удаляется, используя красное смещение ее спектра, ее излучение как функцию длины волны.