Первая арабская женшина-космонавт прибыла на МКС

Райяна Барнави — одна из двух саудовцев, участвовавших во второй частной миссии Axiom Space, которая стартовала в воскресенье на ракете SpaceX Falcon 9 из США.

В течение запланированных 10 дней пребывания на орбите МКС 34-летняя ученый-биомедик планирует провести исследование стволовых клеток и рака молочной железы.

Она надеется вдохновить женщин Ближнего востока.

В миссии Axiom Mission 2 к Барнави присоединились: саудовский специалист по миссии Али Алькарни, второй мужчина-астронавт из королевства Персидского залива, отправившийся в космос, и два американца, командир Пегги Уитсон и пилот Джон Шоффнер.

Экипаж отправился в космос на космическом корабле SpaceX Dragon, который находился на вершине ракеты Falcon 9, запущенной из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, в 21:37 по Гринвичу в воскресенье.

Dragon самостоятельно состыковался с МКС в 13:12 по Гринвичу в понедельник, сообщает Axiom Space в Твиттере.

За время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 20 научно-технических экспериментов, в том числе исследует влияние космоса на здоровье человека и технологии образования дождей.

Эксперименты г-жи Барнави будут основаны на части работы, которую она проделала за последние девять лет в качестве техника исследовательской лаборатории в Программе реинжиниринга стволовых клеток и тканей специализированной больницы и исследовательского центра имени короля Фейсала в Эр-Рияде.

На недавней пресс-конференции она сказала, что стать первой женщиной-астронавтом из Саудовской Аравии, отправившейся в космос, было «большим удовольствием и честью, которые я очень счастлива нести».

Мишаал Ашемимри, саудовско-американский аэрокосмический инженер и советник Космической комиссии Саудовской Аравии, сообщил: «Наша цель — принести пользу всему человечеству с помощью науки.

Женщины в Саудовской Аравии получили право водить машину только в 2018 году, и правозащитные группы говорят, что законы об опеке мужчин по прежнему ограничивают их права.