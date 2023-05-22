39-летняя водитель Пежо наехала на девятилетнего ребенка в Минске

Инцидент произошел недалеко от дома номер 6 на улице Авроровской в Минске. Водитель Пежо наехала на девятилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за стоящих автомобилей. У водителя не было возможности среагировать на его появление.

Сейчас на месте работает ДПС и следственно-оперативная группа. На место ДТП была немедленно вызвана скорая помощь. Пострадавшего ребенка доставили в больницу для освидетельствования и лечения, если оно потребуется.