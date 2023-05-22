Адвокат Блиновской не стал давать никаких комментариев после заседания суда по поводу смягчения меры пресечения

18:34 2023-05-22

Адвокат Елены Блиновской после заседания суда по поводу смягчения меры пресечения в виде домашнего ареста его клиентке заявил журналистам: "Пусть это останется загадкой", имея в виду результаты разбирательства.

Адвокат Елены Блиновской пытался избежать общения с представителями СМИ после заседания суда относительно пересмотра меры пресечения в виде домашнего ареста. Сама Блиновская в суд не явилась.

Как оказалось, суд не удовлетворил просьбу об изменении наказания для основательницы "Марафона желаний".

Блиновская продолжит находиться под домашним арестом без права покидать место отбывания наказания, пользоваться средствами связи и выходить в Сеть.

Под запретом осталось и обращение к третьим лицам для "выкладывания" контента для ее блога.

Юрист блогера сразу после разбирательства поспешил скрыться и воздержался от общения с корреспондентами различных изданий.

Показать следующие комментарии
Фото