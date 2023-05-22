Андрей Малахов и Елена Малышева выразили соболезнования Диане Гурцкой после смерти мужа

Телеведущие Андрей Малахов и Елена Малышева выразили соболезнования в социальных сетях певице Диане Гурцкой. 20 мая в полете, возвращаясь с Кубы, умер ее 46-летний супруг Петр Кучеренко. Телеведущие призвали Диану и ее 15-летнего сына Константина не падать духом.

Елена Малышева отметила, что в лице Петра Кучеренко потеряла верного друга, с которым можно было поговорить о чем угодно. Ведущая пообещала быть рядом с семьей Гурцкой и поддерживать в столь трудный час.